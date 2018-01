Instalação nas águas

A localização é, no mínimo, incomum. As docas da Marina 59 (marina59.com), debaixo dos aviões que decolam do aeroporto JFK, abrigam este misto de hotel, obra de arte interativa e instalação sonora. Cada artista criou um espaço diferente, com seu toque particular.

O barco Chemical Reaction teve seu interior transformado pela artista Chassy Cleland em uma réplica do laboratório de bordo de Charles Darwin no navio Beagle. Com várias espécies em vidrinhos de formol, inclusive. Para casais em clima mais picante, há uma suíte completamente forrada com ilustrações do Kama Sutra. Já os 26 pés do Wantagh foram transformados em um barco que canta. As diárias custam a partir de US$ 130 (R$ 264) para duas pessoas.

O Boatel fica na área atingida pela tempestade Sandy, mas não é por isso que está atualmente fechado. O projeto foi pensado para funcionar nos meses quentes. A previsão é que volte a receber hóspedes de maio a outubro.