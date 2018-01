Interatividade garante diversão em museu

Ao entrar e ver as crianças se divertindo em engenhocas coloridas, dá até para esquecer que se está em um museu. Espalhados por três pisos do Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica (www.pucrs.br/mct), experimentos convidam a compreender questões de física e química de maneira interativa. Como, por exemplo, sentir a força da gravidade numa cadeira giratória. Duas vezes ao dia, visitantes ficam com os cabelos em pé tocando em uma bola, graças à eletrostática. A ilusão de ótica também faz rir com os jogos de espelhos. Entrada: R$ 14.