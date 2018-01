Interesse cultural move busca por outros idiomas

Na Experimento Intercâmbio Cultural, por exemplo, o idioma anglo-saxão representa mais especificamente 89% da procura, contra 5% do espanhol, 3% do francês, 2% do alemão e 1% do italiano. "O que move a busca por cursos em países como Itália, França e Alemanha, na maioria das vezes, é a paixão pela cultura do país, pela gastronomia. Não são viagens tão profissionais, mas de lazer", diz Luiza Vianna, da CI.

Andrea Vasques, gerente de comunicação da EF, indica a possibilidade de programas com destinos duplos ou triplos, em que é possível combinar o estudo de até três idiomas. "Os programas multilinguísticos dependem muito do perfil do aluno - passar mais tempo numa mesma cidade permite conhecer mais profundamente uma determinada cultura."