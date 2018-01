Internet para viagem trilhaseaventuras.com.br O site do carioca Maurício Oliveira ? com desdobramentos no Orkut, no YouTube e no Twitter ? é um bom ponto de partida para quem quer combinar turismo com esporte ou aventura. Não perca as expedições do fotógrafo André Dib à Chapada dos Veadeiros, ao Pico da Neblina e aos Andes bolivianos.