Internet para viagem

Quando estava sumido, Belchior foi visto aqui - mas estava a passeio, como as centenas de turistas que vêm passar o dia nesta cidade colonial portuguesa à beira do Prata. Buenos Aires está a 1 hora de barco; Montevidéu, a 2h30 de ônibus. Querendo fazer aqui um pit stop entre as capitais, use o maleiro da rodoviária (se estiver lotado, guarde na lanchonete).

É o terror dos mãos-fechadas: sempre arranja bons motivos para viagens perdulárias.

''Ilustres, o Cone Sul está tão em conta que é um pecado não fazer uma extravaganciazinha ao menos. Pegue tudo o que você economizar em jantares e compras e passe pelo menos uma noite no resort mais besta do Prata: o Four Seasons de Carmelo. Fica a 60 km de Colonia, à beira do rio Uruguai. Uma pechincha: sai desde US$ 260 na baixa e US$ 380 no verão. Os argentinos vão lá para jogar polo e golfe. Mas eu me contento em tomar espumante nacional na piscina. Às vezes o caro sai barato!"

DOSSIÊ

Punta del Este

Península

A Ponta do Leste marca o encontro do Atlântico com o Rio da Prata. O porto é endereço de restaurantes charmosos, como o Lo de Tere. O lado voltado para o rio oferece praias calmas - como a Mansa - e avança até Punta Ballena, onde fica a Casapueblo. O lado voltado para o oceano tem praias com ondas - como a Brava - e se estende até a foz do Rio Maldonado.

La Barra

Uma ponte com corcovas de tobogã leva a uma Punta mais jovem e menos família. O centrinho de La Barra é auto-suficiente. Mais adiante ficam as praias da moçada: Bikini e Montoya, que na temporada ganham lounges e clubes de praia. Os mais chiques procuram os restaurantes com serviço de praia da pequena Playa de la Posta, como o Posta del Cangrejo e o Le Club.

José Ignacio

Quando terminam as praias muvucadas, a costeira passa por estâncias e clubes de polo - até que, a 40 km do porto, chega ao pedaço mais descolado de Punta: a praia de José Ignacio. Ao pé do farol encontra-se um vilarejo a um só tempo rústico e sofisticado - uma espécie de Trancoso uruguaia. Não deixe de ir até Laguna Garzón para comer no restaurante de Francis Mallmann.