Internet para viagem olhandomundo.wordpress.com Fotógrafa e jornalista, a cearense Denise Mustafá tornou-se blogueira há pouco tempo, incentivada por seguidores do Twitter. O blog promete: Denise tem muito a contar da sua experiência de morar nas Ilhas Canárias e no Porto, e a compartilhar dicas insiders do que existe de melhor no Ceará.