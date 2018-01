Intervalo entre voos: vale a pena sair do aeroporto?

* Acompanhe o caminho do colunista em viajenaviagem.com

Tenho cinco dias para percorrer a Suíça, vindo de Paris, e continuando a Milão. Que roteiro me sugere? (Eugênia, São Paulo)

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saia antes das 8 da manhã de Paris com o TGV e na hora do almoço você estará em Montreux (baldeação em Genebra). Fique dois dias - no dia seguinte vá a Lausanne ou pegue o Trem do Chocolate. Siga pela Golden Line a Interlaken: fique duas noites. Passe a quinta noite em Lucerna e siga a Milão pelo Wilhelm Tell Express, que combina barco e trem, via Lugano.

Qual é a melhor maneira de chegar à ilha de Boipeba? Por Valença ou por Morro de São Paulo? (Emílio, Sorocaba)

Há defensores das duas maneiras. Via Morro, você sai de lancha do Mercado Modelo (2 horas), pega um jipe na Segunda Praia (1h30) e atravessa o Rio do Inferno de barco (5 minutos). Via Valença, vai de ferryboat (1 hora) e ônibus (1h30), e então pega uma lancha que vale por um passeio (1 hora). Peça para a pousada reservar o trecho final (jipe de Morro ou lancha de Valença).