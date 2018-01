Ninguém gosta de sentir inveja, mas provocá-la é outra história, não? Rodamos os principais shoppings e butiques de Las Vegas para ajudar você a encontrar peças raras - e caríssimas -, capazes de arrasar quarteirões. Afinal, é essa a intenção.

A boa notícia é que existem complexos comerciais em cada esquina da Strip. Grifes, lojas de departamento, marcas esportivas e até outlets. É rodar de hotel em hotel, ver as últimas tendências da moda e sair com as sacolas cheias. De preferência, a bordo de uma Ferrari.

Wynn Esplanade

Uma Ferrari, um Rolex, um colar inteirinho de diamantes. Difícil saber o que brilha mais nas vitrines. O shopping do Wynn é o mais luxuoso de Vegas - e só passear por lá com pose de madame provoca inveja. A tal Ferrari custa US$ 345 mil (R$ 795 mil) e é mais barata que o Rolex de US$ 485 mil (R$ 1,1 milhão), com pedras de diamante, único nos Estados Unidos. Também vale menos que o colar da Wynn & Company Jewelry, de US$ 762 mil (R$ 1,7 milhão). Para produtos, digamos, mais comuns, há Chanel, Dior, Louis Vuitton, Cartier... Site: www.wynnlasvegas.com.

Exagero: A peça conhecida como Iced Jean é apenas uma calça jeans, só que com diamantes de 7 quilates incrustados no bolso. Por US$ 18 mil (R$ 41 mil) na Bishop of Seventh.

Palazzo + Venetian

O complexo faz qualquer turista perder a noção do tempo e do juízo. Os shoppings dos hotéis Palazzo e Venetian são interligados e têm atmosfera mais descontraída, apesar das grifes de luxo: Chloe, Christian Louboutin, Jimmy Choo, Piaget, Burberry, Salvatore Ferragamo, Fendi, Montblanc... Por US$ 187 mil (R$ 431 mil), mate seus amigos de inveja usando no bolso da camisa a caneta Montblanc de platina com diamante. Depois das compras, um passeio indoor de gôndola. Só em Las Vegas. Sites: www.theshoppesatthepalazzo.com; www.thegrandcanalshoppes.com.

Pedida: bolsa de pele de jiboia da Salvatore Ferragamo: US$ 3.150 (R$ 7.259). Edição limitada - entre já na lista de espera.

Via Bellagio

Nos quesitos elegância e variedade de marcas, o shopping do Bellagio não fica para trás. Prada, Fendi, Dior, Armani, Chanel, Hermès, Gucci e Yves Saint Laurent formam um corredor comercial digno da inveja. Site: www.bellagio.com.

Para a madame: A Chanel se destaca com a coleção de joias inspirada na herança de Chanel - o anel de safira com diamante é o mais caro: US$ 62 mil (R$ 143 mil).

Forum Shops at Caesars

A arquitetura clássica, inspirada nos templos romanos, é algo desconcertante. Supere isso e entre no Forum Shops, um dos mais antigos, maiores e sofisticados da cidade, com 160 lojas. Tem de tudo: Nike, Victoria?s Secret, Gucci, Cartier... Site: www.forumshops.com.

Peça de arrasar: o vestidinho roxo de paetê da Pucci custa US$ 3.870 (R$ 8.918), mas é capaz de deixar homens (e mulheres) boquiabertos.

Fashion Show

Endereço certo para alucinados por lojas de departamento. O imenso complexo, na frente do Wynn, reúne Saks Fifth Avenue, Macy''s, Dillard''s, Nordstrom, Bloomingdale?s e Neiman Marcus. Precisa falar mais? Site: www.thefashionshow.com.

Achado: Perfume Versace masculino a US$ 55 (R$ 127), na promoção da Macy?s (até março).

Premium Outlets

Não é preciso gastar os tubos para ser invejada. Pelo contrário. A dor de cotovelo é maior se aquele modelito perfeito for pago com desconto. Gostou da ideia? Vá garimpar nas 150 lojas do Premium Outlets. Site: www.premiumoutlets.com.

O melhor: produtos de marcas como Banana Republic, Gap, Guess, Diesel e Calvin Klein custam até 65% mais barato.

COMO IR

PACOTES

US$ 1.128: 4 noites, na TAM Viagens (0--11-4706-0743). Saídas em abril

US$ 1.191: 4 noites, na Abreutur (0--11-3702-1840). De 2/3 a 22/6 US$ 1.314: 4 noites e ingresso para o Cirque du Solei. Bon Voyage (0--11-3258-6522). Até 22/6

US$ 1.339: na Turismo10 (0--11-3253-7300), 4 noites. Saídas em março

US$: 1.487: 4 noites, na Americanas (0--11-4003-4313). Março

US$ 1.530: na Designer (0--11- 2181-2900), 4 noites. Até 9/3

US$ 1.618: 4 noites e aluguel de carro. De 8 a 31/3, na Flot (0--11-4504-4544)

US$ 1.663: 4 noites. Tereza Ferrari (0--11-3021-1699). Até 22/6

US$ 1670: 4 noites e ingresso para o Blue Man. No Shoptime (0--11-4003-4323), em março

US$ 1.701: 4 noites, na CIT (0--11-3138-3535). Até maio

US$ 1.898: 4 noites e tour de compras. CVC (0--11-2191- 8911). Saídas em 21, 22 e 28/2 e 1/3

*Preço por pessoa em quarto duplo, com aéreo e sem café