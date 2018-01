Inverno para lá de aquecido em Campos do Jordão Bastam os termômetros baixarem para chegarem os turistas. Repletos de cachecóis, gorros, jaquetas e muita vontade de consumir, eles desembarcam em Campos do Jordão ávidos por aproveitar as diversas atrações da temporada. A mais tradicional delas, o Festival Internacional de Inverno, iniciou a venda de ingressos neste domingo. Os preços variam de R$ 10 a R$ 80.