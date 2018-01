Isle of Weight Festival

Viver a rotina e interagir com a comunidade que se forma entre os participantes, além de desfrutar de boa música e intervenções artísticas, é o espírito do festival, numa ilha no sul da Inglaterra, a 5 horas de ônibus de Londres. Só é possível criar esse vínculo nos quatro dias de evento se acampar por lá - em barracas simples ou em confortáveis chalés armados. Há também opções de hospedagem nos arredores, principalmente em Newport - o Travelodge (desde 59 libras ou R$ 276; travelodge.co.uk) é uma alternativa econômica e relativamente próxima.

Para estimular esse clima, a organização só coloca à venda pacotes para todos os dias do evento. A diferença entre os com e sem camping é de 10 libras (R$ 46). De Billy Idol a Pharrell Williams, de Blur a Jethro Tull, o palco principal recebe artistas que foram e são referência. Desde 208 libras (R$ 972); isleofwightfestival.com.