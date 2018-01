Ao invés de samba, marchinhas ou axé, jazz. Em Guaramiranga, a 100 quilômetros de Fortaleza, os dias de folia são embaladas por grandes nomes do ritmo desde o ano 2000. Nesta edição, estão confirmados o norte-americano Willie Walker; o grupo carioca Villa-Lobos Injazz, que promove releitura dos clássicos do maestro Heitor Villa-Lobos; Daniel Jobim, com um show em homenagem a seu avô, Tom Jobim; e a cantora Fanta Konatê, da Guiné. Os ingressos custam R$ 40. Mais informações: jazzeblues.com.br.