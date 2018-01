Ver o sol do dia 1º de janeiro nascer na balada: para muita gente, a noite perfeita de ano-novo é assim. Se você procura emoções mais fortes que o jantar no seu hotel ou pousada, veja as festas que selecionamos em destinos muito procurados para o réveillon – tem Rio de Janeiro, Florianópolis, Ilhabela, Fernando de Noronha e Miami. Ah, e prepare o bolso: os preços estão nas alturas.