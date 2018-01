Já não restam segredos no deserto de 'Breaking Bad' Vince Gilligan considera Albuquerque, no Estado norte-americano do Novo México, um personagem de Breaking Bad, série de TV cuja oitava e última temporada começou há 10 dias nos Estados Unidos (no Brasil, o canal a cabo AXN exibe a sétima temporada). Mas o criador do show - cujo protagonista é Walt, um pacato professor de química que passa a produzir drogas quando descobre uma doença incurável - admite que a motivação para filmar na cidade foi financeira. Com o Estado oferecendo incentivos fiscais para filmagens, Gilligan reescreveu o roteiro que, originalmente, se passaria na Califórnia. Abaixo, um bate-papo sobre a região com o criador da série.