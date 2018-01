Janeiro é mês de...

1º - Queima de estoque

A Espanha já entra em 2015 com a carteira aberta com suas tradicionais rebajas, até acabarem os estoques das grandes lojas de departamento. Já em Paris, os soldes começam dia 7 nas lojas da Rue de Rivoli e nos bulevares de Saint-Germain-des-Près e do Marais ( oesta.do/liquidaparis ). Nos Estados Unidos, a farra segue até fevereiro. Em Dubai, descontos em todo tipo de mercadoria – até ouro! – no Dubai Shopping Festival, que começa dia 1º e dura um mês. Mais: mydsf.ae

4 - Velocidade

Desertos, areia e um mar de pedras esperam pelos corajosos competidores da 37ª edição do Rali Dacar, o mais famoso do mundo. O roteiro de dez dias serpenteia por 9 mil quilômetros entre cenários dramáticos de Argentina, Chile e Bolívia. A largada, no dia 4, e a chegada, dia 14, serão em frente à Casa Rosada, em Buenos Aires. Mas é possível acompanhar os veículos a cada etapa, rasgando as paisagens de Salta, Uyuni e Iquique. Programação e detalhes em dakar.com.

5 - Festejos para os Reis

Apesar do nome, a Cabalgata de los Reyes Magos pode ser feita tanto a cavalo como em carros alegóricos, com os reis distribuindo doces para crianças e posando para fotos. Os festejos mais famosos ocorrem em Madri e Barcelona. Mais: oesta.do/cavalgadareis 15 - Sol, cliques e fé Três coisas são certas em Salvador neste dia: calor, fé e momentos fotogênicos. O cortejo de 10 quilômetros parte do Largo da Conceição, rumo ao Largo do Bonfim, e reúne um mar de baianas vestidas de branco com saias enormes, levando moringas com água perfumada para a tradicional lavagem das escadarias da Igreja Nosso Senhor do Bonfim. A celebração é um dos grandes símbolos do sincretismo religioso da Bahia, mesclando elementos católicos e do candomblé. A muvuca é certa (cuidado com a carteira): são esperadas 1 milhão de pessoas. Mais: bahia.com.br

16 - Brindes e danças

É claro que vai ter cerveja, afinal estamos numa das cidades mais alemãs do Brasil. Mas longe de ser só isso. Ao longo de 10 dias, a 32ª edição da Festa Pomerana deve atrair 80 mil pessoas ao Pavilhão de Eventos de Pomerode, a 173 quilômetros de Florianópolis. A animação fica a cargo de 50 grupos típicos, como a Banda Cavalinho. Além de provar as comidas, é possível participar de competições tradicionais, como a do chope de metro e a do serrador. Ingressos desde R$ 8 em festapomerana.com.br.