Jeito diferente de correr o mundo

Foram mais de seis meses cuidando dos detalhes da viagem. A parte mais fácil: escolher o roteiro e reservar os hotéis. O difícil foi se preparar para os 42,195 quilômetros de corrida da Maratona de Viena, em 27 de abril. O consultor Marcelo Junqueira, de 38 anos, e sua mulher, Mariana, de 28, assim como outros viajantes-atletas, unem o prazer de viajar à emoção de uma competição. Maratonas pelo mundo tomam conta do ano inteiro. Por isso, basta escolher um destino, uma prova com a sua cara e, literalmente, correr para se preparar. Marcelo optou por Viena por ser uma cidade que não conhecia, perto de outras que incluiu no roteiro, como Praga, na República Checa. ''Foi ótimo porque terminamos a prova e visitamos um belo destino'', diz o consultor. Segundo ele, durante a corrida, passaram pelos principais pontos da cidade. ''No outro dia já estávamos bem ambientados.'' É bom lembrar que maratonas não são para marinheiros de primeira viagem - exigem preparo intenso de, no mínimo, quatro meses (isso para pessoas que já estão acostumadas a fazer atividades físicas). Outro detalhe: especialistas recomendam que amadores façam apenas uma maratona por ano. ''Treinamos todos os dias e fazemos musculação para fortalecer as pernas'', diz Junqueira. ''Depois da corrida, ficamos bem cansados, mas foi ótimo ver a cidade dessa maneira.'' Quem já está habituado a correr pelo mundo sabe bem os cenários mais interessantes para esse tipo de prova. Claudemir Perto, de 45 anos, treinador da consultoria esportiva Adolfo Domingues, que prepara atletas como o medalhista Marilson Gomes dos Santos, tem seus lugares favoritos. ''Gosto muito de Chicago, por causa dos parques, e de Berlim, por ser uma cidade tranqüila e cheia de história'', diz. ''E de Nova York, pela tradição.'' Fora do circuito disputado pelos que realmente sonham em vencer uma maratona, há corridas em cidades de tirar o fôlego. É pouco provável que os vencedores das provas de Veneza e de Florença ganhem as páginas dos jornais. Mas, certamente, até mesmo o último atleta a cruzar a linha de chegada se sentirá vitorioso só por correr por suas ruas históri cas. NO BRASIL Os cartões-postais brasileiros não ficam fora desse calendário. O engenheiro Luciano Kasbergen, de 34 anos, de São José dos Campos, viaja pelo País atrás de uma boa corrida sempre que pode. A Maratona Caixa, no Rio, no domingo, é o próximo destino. ''É claro que vou aproveitar para conhecer a cidade'', diz. Ele já correu em Belo Horizonte, disputou a São Silvestre, em São Paulo, e, ainda neste ano, vai a Buenos Aires. Em janeiro de 2009, quer participar da Maratona da Disney. PACOTES De olho em aficionados como Kasbergen, operadoras de viagem se especializaram em pacotes para esse público. A carioca Kamel (0--21-2275-0146; www.turismokamel.com.br) tem opções para várias corridas importantes do calendário. Uma das mais procuradas é a de Chicago, em 12 de outubro. O pacote entre os dias 9 e 14, com hospedagem, inscrição e parte aérea, custa a partir de US$ 2.319 (R$ 3.734,75). Na Riviera (0--11-5533-6889; www.rivieraoperadora.com.br), o pacote para a Maratona do Rio custa a partir de R$ 450, com duas noites de hospedagem, café e passagem aérea. As inscrições estão esgotadas. A TAM Viagens (0--11-4816- 6835; www.tamviagens.com.br) tem opção para a Meia Maratona Braskem de Revezamento, em Salvador, em 21 de setembro, por a partir de R$ 855, com passagem aérea, inscrição e hospedagem com café. Também há pacotes para a clássica Meia Maratona de Buenos Aires. Duas noites com café e parte aérea custam a partir de US$ 725 (R$ 1.168) na XTravel (0--11-2155-6400; www.xtravel.com.br). CALENDÁRIO As competições vão até dezembro: Maratona do Rio www.maratonadorio.com.br; domingo (29) Meia Maratona Braskem de Revezamento, Salvador www.meiamaratonabraskem.com.br; 21 de setembro Meia Maratona de Buenos Aires www.amaison.com.ar; 21 de setembro Maratona de Berlim www.real-berlin-marathon.com; 28 de setembro Maratona de Chicago www.chicagomarathon.com; 12 de outubro Maratona de Veneza www.venicemarathon.it; 26 de outubro Maratona de Nova York www.nycmarathon.org; 2 de novembro Maratona de Atenas www.athensclassicmarathon.gr; 9 de novembro Maratona de Florença www.firenzemarathon.it; 30 de novembro Reggae Marathon, Jamaica www.reggaemarathon.com; 6 de dezembro