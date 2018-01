Jipe aberto no Sabi Sand Berço do turismo sustentável sul-africano, a Sabi Sandi foi fundada em 1943 e é a mais antiga reserva particular do país. A 500 quilômetros de Johannesburgo, o parque reúne espécies como elefantes, leões e rinocerontes. O safári é feito em jipes abertos. Assim, animais e savana podem ser admirados sem a limitação de vidros ou grades.