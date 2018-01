Jogo da vida radical Uma semana de carro, com quase mil quilômetros percorridos. As rodovias serpenteiam perigosamente entre os vulcões da Costa Rica, muitos ainda em atividade. Só encarar tal estrada já seria uma aventura e tanto. Mas fizemos mais. Chegamos perto do fumegante Arenal, que cospe fumaça e pedras, e vimos as crateras do Poás e do Iguazú. Na sequência, um teste de coragem nas corredeiras do Rio Pacuare, num dos raftings mais famosos do mundo. Mais ao norte, outra parada. Desta vez, para um canopy gigante, deslizando num cenário fantástico. Para fechar, praias no Pacífico e no Caribe. Uma jornada que poderia virar filme - ou jogo.