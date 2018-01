Joias coloniais e reinos de barro

Inevitável começar por Chan Chan. Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde 1986, ocupa nada menos que 15 quilômetros quadrados em uma região próxima ao mar. A antiga capital do reino Chimú, que se desenvolveu entre os anos 1.100 e 1.470, foi construída com tijolos de adobe - que utilizam areia, terra, pedras e água - e acabou sendo bastante afetada pelas intempéries.

Contudo, o governo tem feito um trabalho sério de restauração, habilitando a visita ao antigo palácio do local, onde ainda é possível ver aposentos reais, paredes ornadas com desenhos em alto relevo e pátios cerimoniais. É interessante notar a importância atribuída ao mar, com diversas imagens que lembram ondas, pelicanos, anchovas e outros animais. Atualmente, outros prédios se encontram em processo de restauro.

Moche. Não muito longe dali, a 8 quilômetros de Trujillo, ficam as Huacas del Sol e de la Luna. Tratam-se de antigos templos cerimoniais da cultura Moche, que ocupou a região entre os anos 100 a.C. e 800 d.C. - anterior, portanto, aos chimús.

Centro religioso, a Huaca de la Luna está aberta à visitação (10 soles ou R$ 8 por pessoa) e guarda diversas imagens desenhadas em alto e baixo relevo nas paredes. Já a Huaca del Sol segue em processo de investigação por arqueólogos e não pode ser visitada, mas muitos dos objetos encontrados ali podem ser vistos no Museo Huacas de Moche, no mesmo local.

Soberana. Cerca de 60 quilômetros ao norte está o complexo El Brujo, onde a equipe do arqueólogo Régulo Franco encontrou em 2006 a Dama de Cao. Pela primeira vez, comprovou-se que as mulheres também exerciam o poder nas primeiras civilizações sul-americanas. Seu fardo funerário, depositado em um recinto em que predomina a figura do deus decapitador Ai-apaec, pesava mais de 100 quilos e levou oito meses para ser totalmente aberto. Toda a riqueza ali contida, assim como o corpo preservado (e tatuado) da personagem de mais 1700 anos, estão no Museo Cao. / PEDRO SIBAHI, ESPECIAL PARA O ESTADO