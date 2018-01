Jordânia: história Tailândia: cores Eles não estão mais fora do mapa Índia: diversidade Vietnã: beleza

Rica herança histórica, povo cordial e paisagens diferentes de tudo o que você já viu. Quer mais motivos para ir à Jordânia? Petra (foto) completa 200 anos, com uma série de eventos especiais. Boiar no Mar Morto e nadar no Mar Vermelho também são experiências ótimas. Não há rotas diretas do Brasil para a capital, Amã, mas depois de chegar a Dubai ou Istambul, por exemplo, são só mais três horas de voo. Site: visitjordan.com.

Muitos definem a Tailândia pelas águas claras de Phuket (foto), que enchem de cor os catálogos turísticos. O país é sol e mar, mas antes, e principalmente, um destino tipicamente asiático, colorido e caótico. De mercados de rua, templos budistas e palácios. De costumes seculares, festivais e aventuras gastronômicas. Para chegar à capital, Bangkok, a partir do Brasil, são cerca de 23 horas em voos via Doha e Dubai, com Qatar e Emirates. Visite o Grande Palácio e o Templo do Buda Esmeralda (Wat Phra Kaeo). Recobertos por folhas de ouro, guardam preciosidades religiosas. Site: www.tourismthailand.org.

A Índia são muitas viagens. A capital Délhi das vacas e riquixás, Agra e seu Taj Mahal, as ruínas rosadas do Rajastão, a moderna Mumbai. No Estado de Karnataka, pouco turístico, Bangalore é a capital tecnológica e Mysore (foto) mistura cores, aromas e yoga. Site: incredibleindia.org.

Hanói, a capital política, e Ho Chi Minh, a econômica. Ambas têm parques e mercados. De Hanói, vá a My Duc e, de barco (foto), chegue a Perfume Pagoda. A Qatar tem voo direto de Doha para Ho Chi Minh, e a Emirates lança o seu de Dubai em 4 de junho. Site: vietnamtourism.com.