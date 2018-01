Jovem judaica Com a maior população judaica da Europa Central, Budapeste não carece de lugares com pratos tradicionais dessa culinária. Mas David Popovits, dono do Macesz Huszar (maceszhuszar.hu), quer atrair os jovens, incluindo os que só agora começam a descobrir sua ascendência. "Muitos não praticam a religião e não conhecem suas tradições", diz Popovits, referindo-se aos que cresceram no comunismo. "Mas ainda desejam se sentir judeus. E o jantar é o momento mais propício para isso."