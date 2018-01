Pacotes em conta para julho de 2017

VITÓRIA (ES) - 3 noites

Dá para fugir um pouco do frio do sul e curtir as férias de julho na capital capixaba. Cotando pelo site QuantoCustaViajar.com, a passagem aérea custa R$ 220, ida e volta, voando Gol com saída de Congonhas. Três noites de hospedagem em hotel com avaliação 8,9 custa R$ 362 para dois, com café da manhã (ligeiramente mais caro que o valor sugerido pelo site). A média de gastos para alimentação é de R$ 240 para três dias – como sugestão de passeio, o Projeto Tamar tem entrada a R$ 7. Ao todo, R$ 648 por pessoa, com folga para gastar num passeio para as praias da vizinha Vila Velha.

Dica importante: vá de ônibus. Rio, Curitiba, Paraty... São muitas as cidades facilmente acessíveis de ônibus. A economia é certa.

SOCORRO (SP) - 3 noites

A cerca de 2 horas de São Paulo, a cidade é ótima para curtir férias em família com economia. Na pesquisa pelo Hoteis.com, a Pousada ecológica Rio do Peixe, oferece fim de semana para o casal a R$ 360. Com gasolina e pedágio, você vai gastar aproximadamente mais R$ 100 ida e volta. Aproveite então para curtir as atividades do Hotel Fazenda Parque dos Sonhos. A entrada custa R$ 16 para adultos e R$ 8 para crianças, com atividades pagas à parte: arvorismo, rafting, cavalgada, passeio de trator e outras atividades.

