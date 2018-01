Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A temporada de neve em Bariloche começa em meados de junho – em julho, é mais provável que a camada de neve já esteja boa para esquiadores e snowboarders. Há voos diretos nesta e o pacote da CVC (quatro noites) custa R$ 4.112. No Chile, Valle Nevado está ao lado de Santiago e permite combinar passeios na capital com uma escapada à estação. Existem agências no país que levam até lá, como a Turistour (oesta.do/turistour), que cobra US$ 40 (R$ 109) por um passeio de 7 horas.