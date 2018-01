julho é mês de...

No interior fluminense, a 12ª edição do Festival Vale do Café promete música da melhor qualidade, desta vez em homenagem a Dorival Caymmi. Até dia 27, dezenas de músicos se revezam em palcos montados em casarões, igrejas e praças de municípios como Vassouras, Valença e Visconde de Mauá. Entre as atrações, destaque para Fafá de Belém. Mais: festivalvaledocafe.com.

19 Todas as tribos

O Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros volta a ocupar a Vila de São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, de 19 de julho a 2 de agosto. A programação é extensa e inclui apresentações artísticas, filmes, debates, feira de artesanato e espaço de vivência com povos indígenas, o Aldeia Multiétnica. Pacotes com pensão completa a R$ 1,5 mil. Mais: encontrodeculturas.com.br.

19 Ao sabor do vento

Um dos eventos de vela oceânica mais charmosos da América Latina chega à 41ª edição com competições em dez categorias, até 26 de julho. Inscrições para a Ilhabela Sailing Week vão até o dia 13 (quem não tem barco pode se inscrever como voluntário) e custam desde R$ 165. Mais de 100 barcos participarão. Mais: ilhabelasw.com.br.

5 Line-up em Amsterdã

Chegou a vez de a música eletrônica tomar conta da Arena Amsterdã, na capital holandesa. São esperadas mais de 40 mil pessoas para curtir a vibração de DJs como Mr. White, Nervo e Chukie, entre outros. Todo mundo vestido de branco. Ingressos a partir de

79,75. Mais: sensation.com.

18 Na praia ou na serra

Tanto nas montanhas paulistas quanto no litoral do Rio, a boa culinária come solta. Levando à rua pratos de 60 restaurantes, a 13ª edição do Festival Gastronômico de Búzios (festbuzios.com.br), nos dias 18 e 19, 25 e 26, homenageia a musa Brigitte Bardot. Enquanto isso, Cunha e outras sete cidades do Vale do Paraíba recebem o Festival Cachaça Gourmet & Café e elegem os melhores pratos e drinques. Mais em cunha.sp.gov.br.

4 Jazz nos Alpes

Se por um lado o Montreux Jazz Festival (montreuxjazz.com) leva no nome um dos ritmos mais presentes em seus palcos, por outro agrega influências de todas as partes do mundo. E é justamente daí que vêm seu charme e prestígio. Até dia 19, na pequena cidade alpina da Suíça se apresentam artistas como Stevie Wonder, Charles Bradley (foto) e Robert Plant. Parte dos shows é gratuita e ao ar livre.

5 Mineirice arretada

A capital cearense recebe, de 5 a 7 de julho, a 5ª edição do Vozes de Mestres Itinerante, evento que reúne representantes de diversas manifestações culturais mineiras. O ponto de encontro será o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Iracema. Entre as atrações, Déa Trancoso e grupo Coro do Céu, Meninas de Sinhá e a Folia de Santos Reis de Doutor Campolina. Grátis. Mais: oesta.do/vmestres.

6 Farra vermelha e branca

Ao longo dos nove dias da Festa de São Firmino em Pamplona, na Espanha, a cidade se colore com as roupas brancas e os lenços vermelhos que seus 200 mil habitantes e mais de 400 mil visitantes vestem. Embalados pela charanga e peña, os participantes carregam os gigantes e cabezudos (grandes bonecos como os de Olinda). Mais: turismo.navarra.es.