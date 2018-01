Pacotes em conta para junho de 2017

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - 3 noites

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem está em busca de uma viagem romântica para o Dia dos Namorados, a CVC oferece pacote para Buenos Aires, com saída em 9 de junho. Inclui passagem e hospedagem no Hotel Regis Orho com café e custa R$ 924,64 por pessoa. Como a oferta não inclui passeios, vale lembrar que o ônibus turístico da cidade, o Buenos Aires Bus, oferece três percursos diferentes, passando por pontos como Galerías Pacífico, o estádio do Boca Juniors La Bombonera, Recoleta, Palermo e outros pontos famosos. Com 24 horas de validade, custa 490 pesos (R$ 96) para adultos e R$ 51 para crianças e funciona das 9h às 17h; a opção de 48 horas custa 650 pesos (R$ 127) para adultos e 340 para crianças (R$ 67).

CAMPOS DO JORDÃO (SP) - 2 noites

Em junho já está friozinho e a cidade está movimentada, sem os excessos do mês das férias. De carro, espere gastar pouco mais de R$ 100 de combustível, mais R$ 25,80 em pedágios. Já que não tem aéreo, dá para gastar um pouco mais na hospedagem. Pesquisando pelo Booking.com, encontramos uma oferta para a Pousada Morro do Elefante: R$ 588 para dois. Outra opção é o Guida Rezidence Pousada, com quartos a R$ 774 para dois – em ambos os casos, com café da manhã incluído. Aproveite o resto do orçamento para comer muito bem nos restaurantes da cidade e, se tiver tempo, estique até a Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí.

Dica importante: quer fazer uma mala prática e leve mesmo no inverno? Confira nosso vídeo: