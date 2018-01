Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já dá para curtir o frio nas serras. Que tal um roteiro de vinhos por Bento Gonçalves e imediações? É época de eventos na região, como o Dia do Vinho (bentogoncalves.rs.gov.br). Com a TAM, desde R$ 452 o aéreo. De Porto Alegre, ônibus da Unesul (unesul.com.br) e da Bento Transportes (bentotransportes.com.br) para a região serrana, desde R$ 25. A Agaxtur tem pacote básico de quatro noites por R$ 1.961,59, sem aéreo.

Também é a melhor época para ir a Machu Picchu: apesar do frio, raramente chove. Os preços, contudo, são mais altos e você dificilmente vai conseguir vaga para a Trilha Inca. Nordeste, só se for Lençóis Maranhenses – as lagoas estão cheias nesta época. A Gol tem voos desde Campinas, a partir de R$ 594. Ônibus até o Parque Nacional por R$ 44 na Cisne Branco (cisnebrancoturismo.com.br).