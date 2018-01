Kerala, a vida sobre as águas

Vida. Mal o dia clareou em Kerala, Estado do sudeste indiano, e uma canoa redonda pouco maior que uma peneira já levava dois pescadores vagarosamente pelos cantos do canal, com rede em punho. Nas margens sombreadas de palmeiras, as casas acordavam e os campos de arroz se enchiam de vida e de tranças com laços de fita a caminho da escola.

Avenidas naturais. O sol desperta os moradores para seus afazeres. Hora de escovar os dentes no rio, de lavar a cabeça e também a louça. Em Kerala, os canais são as ruas e os píeres, pontos de ônibus. As backwaters são um emaranhado de rios e lagos que seguem do mar rumo ao interior ao longo de infindáveis 900 quilômetros.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Barco-casa. A melhor maneira de percorrer a região é mesmo a bordo de um house boat, barco-casa feito de palha e bambu sobre uma estrutura semelhante às antigas canoas de cereais que circulavam por ali. Equipados com tudo o que uma casa precisa para funcionar (quarto, banheiro, sala, cozinha e varanda), eles geralmente partem da cidadezinha de Allapuzha e penetram lentamente no dia a dia de vilas bucólicas, onde o tempo parece parar.

Paisagem única. As refeições, preparadas pelo chef que segue a bordo, são servidas de frente para arrozais e coqueirais a perder de vista. E a noite é embalada pelo balanço das águas, sob um céu pontilhado por milhares de estrelas.

Rotina. O dia começa antes de o sol nascer e, do lado de fora, a vida segue normalmente, com rituais de devoção hinduísta e até casamentos à beira-rio. Mesmo com o grande movimento nos canais, as crianças saem correndo sempre que escutam o barulhinho de um motor mais perto. Querem sair nas fotos, pedir canetas ou apenas dar tchau, para depois desaparecer mata adentro. É assim no universo das vidas flutuantes do sul da Índia.