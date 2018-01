Key West em cinco dicas

1. Dirija sem pressa. A estrada é de pista simples e passa por muitos trechos urbanizados; é difícil fazer o trajeto em menos de quatro horas e não há motivos para isso. O gostoso é ir parando: há mirantes antes de pontes, além de um parque no caminho - o Bahia Honda, que tem uma praia bastante decente. O bate-volta não compensa: só um terço do trajeto é panorâmico: os trechos sem vista para o mar predominam.

2. Não vá por causa de praia. Se procura um hotel pé na areia, fique na metade do caminho, em Islamorada. O contorno de Key West é quase todo de costões: a única praia boa é a do Fort Zachary Taylor. O que não falta, porém, são passeios de barco, desde US$ 40.

3. Fique mais de uma noite. Usando o dia da ida para curtir o percurso, não vale a pena voltar no meio do dia seguinte. Com duas noites, você vai ter pelo menos um dia inteiro para explorar a cidade. Além de visitar a casa de Ernest Hemingway e passear de barco (ou pegar praia no forte), não deixe de caminhar pelas quadras residenciais, onde as fachadas são ainda mais fotogênicas.

4. Afaste-se do porto. A Mallory Square e os quarteirões próximos ao terminal de cruzeiros são tomados por bares e lojinhas de souvenir que poderiam estar em qualquer lugar. Peça seu primeiro chope no Green Parrot, sujinho escondido na esquina da Southard com a Whitehead, onde a trilha é rock da velha escola (seja da jukebox, seja de banda ao vivo). Bons lugares para jantar: o contemporâneo Nine One Five e o elegante Cafe Marquesa (reserve pelo opentable.com).

5. Assista a um show de drag. Shows de drag queens são tradição de Key West. Todas as noites, uma plateia majoritariamente hétero assiste às divas da cidade no Aqua (711 Duval St., US$ 15). Depois da terceira drag você estará pronto para acompanhar RuPaul's Drag Race no Netflix (leia mais sobre Estados Unidos nas páginas 6 a 12).