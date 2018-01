La Digue, onde estão as praias mais bonitas

Fica em La Digue, ilha a nordeste de Mahé e a 15 minutos de ferry de Praslin, a imagem de Seychelles com a qual você sonha: praias de mar claríssimo com grandes rochas graníticas encravadas na areia.

Anse Source d’Argent é essa imagem do paraíso seychellois. Considerada uma das mais bonitas do mundo, tem mar tão claro que é possível observar peixes com snorkel bem perto da areia. As imensas rochas a tornam o cenário perfeito para fotos.

Não é a única praia de sonhos que La Digue guarda em seus exíguos 12 quilômetros quadrados, onde vivem 2 mil pessoas e que a maioria dos visitantes explora de bicicleta em um dia. Há ponto de aluguel logo na chegada, junto ao centro de informações turísticas, por valores que começam em 8 euros por dia.

Vai ser preciso vencer alguns morros para chegar pedalando a Grand Anse e Petit Anse, que também têm rochas graníticas na areia e mar com ondas mais fortes. O caminho é longo e as subidas podem cansar, por isso, vá no seu ritmo. Por outro lado, as estradas são asfaltadas e não faltam sombras de palmeiras.

Como na pré-história. Encha-se de coragem para um pouco mais de esforço. O prêmio para quem pedala até Anse Gaulletes, no extremo norte de La Digue, é encontrar as famosas tartarugas gigantes de Seychelles caminhando livres e soltas na areia da praia. As criaturas fazem pensar na pré-história. Há tartarugas gigantes também na Reserva Veuve, perto de Source d’Argent e das famosas plantações de baunilhas de La Digue.

Por ali você encontra um cemitério do século 18 e uma igreja colonial. Para almoçar, escolha o restaurante da pousada Zerof, que serve peixe fresco assado e uma deliciosa salada de polvo. O bufê custa o equivalente a R$ 30 por pessoa.