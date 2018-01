La Manga, um capricho natural

Pode ser puro capricho da natureza - ou apenas resultado da força incontrolável dos vulcões. Pouco importa. A estreita e longa faixa de areia foi aparecer bem na frente de uma bela enseada banhada pelo Mediterrâneo. Formou-se, então, uma piscina natural, a maior de água salgada da Europa, conhecida como Mar Menor. Hoje, o local é um dos pontos mais concorridos da Costa Cálida.

A pequena porção de areia responsável por represar um pedaço do Mediterrâneo foi devidamente aproveitada. Hotéis gigantes ocuparam boa parte desse trecho de 22 quilômetros de extensão e largura que varia de 100 a 1.200 metros. Tudo para ter a exclusiva vista para duas praias.

No verão, é nesse mesmo espaço, agora conhecido como La Manga, por parecer um braço de terra cortando o mar, que se amontoam famílias espanholas e britânicas em busca de um lugar ao sol. Quem chega acompanhado de crianças prefere curtir o Mar Menor, que não tem ondas e onde a profundidade máxima não ultrapassa os 7 metros. A areia é escura e levemente mais grossa, por ser de origem vulcânica. Na falta de um calçadão, os bares ficam bem ali, pertinho da água.

Apesar de ser uma espécie de represa, o Mar Menor também tem vida. O movimento do Mediterrâneo o abastece com peixes menores e crustáceos que fazem a alegria dos iniciantes em mergulho. Alguns usam cilindros, mas nem é preciso tanto. Basta um snorkel para assistir ao incrível (e animado) vaivém de peixes coloridos.

Outro bom motivo para pular no Mar Menor são seus supostos efeitos terapêuticos. Dizem os espanhóis que suas águas têm grande concentração de sal e uma espécie de lama acumulada no fundo capaz de tirar bons anos de qualquer pele. Os melhores locais para se lambuzar em nome da beleza são as áreas conhecidas como Las Charcas e Lo Pagán, ambas no extremo norte da lagoa.

MERGULHO

Aos que preferem águas mais agitadas e com riquíssima vida marinha, um conselho: se estiver em La Manga, dê um pulinho na vizinha Cabo de Palos. A região é conhecida como uma das melhores de todo o Mar Mediterrâneo para mergulhar.

Há muitas escolas da modalidade e alguns instrutores garantem que a área, bem no limite entre o Atlântico e o Mediterrâneo, é conhecida por ser ponto de reprodução de peixes. O fato, além de explicar a paixão dos mergulhadores pelo local, esclarece o motivo da enorme quantidade de saborosos frutos do mar vendidos nos restaurantes por preços camaradas, por incrível que pareça.

Os que quiserem arriscar pescar o seu próprio almoço devem ir direto até o farol de Cabo de Palos. Ali, tanto os moradores quanto os turistas sempre estão a postos, com anzóis e outros equipamentos de pesca. É só lançar a isca e esperar um pouco.

COMO IR

PASSAGEM AÉREA

O bilhete de ida e volta entre São Paulo e a cidade espanhola de Múrcia custa a partir de R$ 2.077 na Iberia (0--11-3218-7130). O voo faz uma escala em Madri. Nesse valor não estão incluídas as taxas de embarque

PACOTES*

US$ 1.118: roteiro de 6 noites em Cartagena, na Costa Cálida. Inclui café da manhã, traslados desde e para o aeroporto, city tour e seguro viagem. De 19 a 25 de julho. Com a Top Brasil Turismo (0--11-3926-8000; www.topbrasiltur.com.br)

US$ 3.414: o pacote da Monark Turismo (0--11-3235-4322; www.monark.tur.br) é de 10 noites entre Espanha e Portugal. São duas noites em Lisboa, 1 em Sevilha, 1 em Granada, 1 em Múrcia, 1 em Valência, 2 em Barcelona e 2 em Madri. Inclui circuito em ônibus de turismo, guia falando português, hospedagens com café da manhã, city tours em Lisboa, Sevilha, Granada, Valência, Barcelona e Madri, visita ao Palácio Alhambra e seguro viagem. Saídas em agosto

US$ 3.500: pacote de 8 noites (3 em Múrcia, 2 em Lorca e 3 em Cartagena). Inclui hospedagem com café da manhã e 8 dias de aluguel de carro. Saída em 1/7 e retorno em 10/7. Com a Tereza Ferrari Viagens (0--11-3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

*Os preços são os mais baratos disponíveis em cada pacote. Valem por pessoa em acomodação dupla e incluem a passagem aérea