Lá no alto, o incrível Ventisquero Colgante

O glaciar de 80 quilômetros quadrados ganhou tal nome porque nasce mais de 2 mil metros acima do nível do mar e forma cachoeiras vertiginosas. A imagem da massa de gelo suspensa entre o maciço de rochas impressiona de longe, mas nem sempre pode ser admirada. Chove muito na região e o glaciar frequentemente fica encoberto pela neblina.

Trilhas e um passeio de barco levam o visitante ainda mais perto. O parque conta com espaços para camping e piquenique (e nenhum restaurante, por isso, leve lanche). Há trilhas de nível fácil, como a que leva à lagoa Témpanos, intermediárias, como a do Mirante Morrena e a do Bosque Encantado, e a mais puxada, até a lagoa Los Pumas. / J.C.B.