Lagoinha do Leste e suas trilhas

Dois caminhos. As opções de trajeto são duas. O mais longo tem como vantagem a vista mais bonita. Vá até a Praia da Armação, no sul da ilha, e dali ande até a Praia de Matadeiros. Então, siga a placa que indica a direção da Lagoinha do Leste. Serão aproximadamente duas horas e meia de caminhada contornando o morro.

A mata aberta permite uma vista privilegiada do mar batendo nas pedras e é possível enxergar até a Praia do Campeche. Apesar de longa, a trilha é leve ? você nem precisa usar tênis, se não quiser. Mas boné e uma garrafinha d"água, que pode ser reabastecida em uma bica no meio do caminho, são mais que recomendáveis.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com esforço. O percurso mais curto começa numa ruazinha da Praia do Pântano do Sul. Como não há placa que indique qual é a via correta, pergunte a um morador. A trilha, um pouco mais íngreme, segue pela mata fechada.

Uma hora é o tempo necessário para subir e descer o morro que separa as duas praias. Na metade do trajeto, bem no topo, há um mirante de onde já se tem uma bela vista da orla lá embaixo. Aproveite para recuperar o fôlego e tirar belas fotos.

Experts. A qualquer momento, você será ultrapassado na trilha por um surfista. Para não perder as ondas dali, eles são capazes de encarar as trilhas todos os dias. Daí a prática e a velocidade.

Vá preparado. Basta colocar os pés na areia da praia e dar um mergulho no mar para se sentir imediatamente recompensado pelo esforço feito para chegar até ali. Mas se a ideia é passar o dia todo, vá preparado. Ou seja, leve lanche e água. Não há restaurantes ou quiosques na praia e até mesmo os vendedores ambulantes são raros.