Lambayeque guarda o esplendor do Señor de Sipán A 30 quilômetros de Chiclayo, Huaca Rajada é palco da descoberta arqueológica mais importante do fim do século passado. O Señor de Sipán foi encontrado ali em 1987, época de turbulência política e social no Peru, pela equipe de Walter Alva. Dada a suntuosidade do sepultamento, foi instantaneamente tratado como "Tutancâmon das Américas".