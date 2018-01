Lambert's Bay: churrasco típico à beira-mar na África do Sul

Saindo da Cidade do Cabo, apenas 262 quilômetros por estrada asfaltada nos separavam da primeira parada. Lambert’s Bay é uma pequena vila pesqueira, do município de Cederberg, conhecida por praias límpidas – e, portanto, que costuma atrair muita gente no verão. Como estávamos em pleno inverno, a praia só serviu mesmo para uma caminhada na areia. Entretanto, ali tivemos uma das descobertas gastronômicas mais incríveis da viagem.

O restaurante Muisbosskerm ( muisbosskerm.co.za) se autoproclama o “primeiro ao ar livre de toda a África”. Obedeça ao proprietário e chegue às 18h para o jantar – o pôr do sol é um aperitivo ao espetáculo alimentar. Não há como não passar pelo menos quatro horas comendo em volta da fogueira-churrasqueira que fica no centro do estabelecimento à beira-mar. São levas e levas de peixes (frescos, pescados no dia), complementados por pratos de carne de porco (inclusive eisbein, já que os proprietários são de ascendência alemã), frango, boi e carneiro. Tudo ao estilo braai, o churrasco típico africano, com lenha em vez de carvão. O menu custa 185 rands (R$ 43) por pessoa – reservas são altamente recomendadas.

Ainda na região de Cederberg, repare nas curiosas paisagens. Formações de arenito esculpidas pelo vento em formas bizarras, montanhas escarpadas e vales verdes tornam o visual incrível.