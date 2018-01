LAN é eleita a melhor companhia aérea da América do Sul

Mais uma vez, foram as companhias aéreas asiáticas que lideraram a lista das melhores empresas de aviação do mundo. Este ano, foi a vez da Qatar Airways ocupar o primeiro lugar da pesquisa de satisfação feita pela Skytrax, consultoria que divulga, desde 1999, as mais queridas pelo público. Logo atrás do grupo do Oriente Médio aparecem a Singapore Airlines e a Cathay Pacific Airways, de Hong Kong.

O ranking, divulgado na última terça, 16, durante uma feira de aviação em Paris, na França, levou em conta a opinião de 18,85 milhões de pessoas de 105 nacionalidades diferentes. Na divisão por região, a chilena LAN, ligada à TAM, foi a sul-americana melhor colocada: está na 32º lugar do Top 100 e também é a 1ª do continente no quesito "melhores funcionários".

Já a brasileira Azul é a melhor sul-americana quando o assunto é Low-Cost - o segundo lugar ficou com a Gol. Na classificação geral, AirAsia, Virgin America e Norwegian estão no topo.

Em relação às classes, a Asiana Airlines é a melhor opção para quem viaja na econômica; a Singapore na executiva e Etihad para quem paga pelo conforto da primeira classe.

A pesquisa completa aponta ainda os melhores lounges de aeroportos, melhores assentos, serviços, limpeza, entre outros aspectos, e está disponível no site da Skytrax.