Lances às escuras para escolher um quarto

Jennifer Conlin THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Nunca fui de correr riscos quando o assunto são as férias. Quero saber com quem estou viajando e onde serei levada. Mas com hotéis costumo ser flexível, desde que tenham localização central, quarto confortável e preço justo. Então, quando procurava por um quarto para uma viagem de última hora a Londres, decidi tentar um leilão online de hotéis pela primeira vez.

Por falta de conhecimento, liguei para Steve Nassau, administrador do BetterBidding.com, onde membros trocam dicas sobre como conseguir as melhores ofertas. Segundo Nassau, um tipo de site de leilão, chamado de "opaco", está se tornando incrivelmente popular. Neles, os hotéis evitam divulgar seus nomes e os descontos máximos que estão dispostos a oferecer.

"Os sites de leilão, especialmente os "opacos", não foram feitos para pessoas exigentes", disse Nassau. "Você precisa ser flexível e pesquisar para garantir as melhores ofertas."

Com o conselho em mente, testei quatro sites. Ao escolher meu quarto, descobri que ficaria no Hilton London Metropole, em Bayswater, e que o valor subiu de US$ 109 para US$ 144, ainda uma pechincha. E concluí que tenho vocação para jogos de azar - desde que o risco seja baixo.

Priceline

priceline.com

Você não paga nada para dar lances no site e não precisa competir com outros candidatos a hóspede. Basta indica o valor máximo que está disposto a pagar - no meu caso, US$ 200 - e a pesquisa leva em conta datas, tipo de hotel preferido (de uma a cinco-estrelas) e região da cidade onde você quer ficar. Nome do hotel e amenities não são informados. Depois de fechar o negócio, caso você encontre o mesmo quarto por preço mais baixo em outro site de leilão, o Priceline cobre a oferta.

Pontos negativos: o lance não inclui taxas e não há devolução do dinheiro em caso de desistência.

Hotwire

hotwire.com

O site fornece uma lista de hotéis com localização genérica, quantidade de estrelas e preços. Não há disputa com outros internautas e você só descobre o nome do hotel depois do pagamento. Os amenities são informados. Fiquei interessada em um hotel em Notting Hill/Bayswater, por US$ 109 - com taxas US$ 134,04.

Ponto negativo: a área mostrada no mapa de localização é muito ampla - e inclui vizinhanças menos desejáveis que outras.

Skyauction

skyauction.com

A maioria dos hotéis informa nome e localização e inclui o café da manhã no preço. Você precisa competir com outros interessados em tempo real. Apesar de ter ficado interessada em um hotel-butique cujo lance mínimo por diária era de US$ 239, desisti porque não havia reservas disponíveis para a semana seguinte, data da minha viagem. Ficou claro que este não era o melhor site para reservas de última hora.

Pontos negativos: ao fechar a compra, você paga uma taxa de processamento de US$ 20.

Luxury Link

luxurylink.com

"Mesmo as pessoas mais ricas amam uma oferta", disse Diane McDavitt, presidente do site. Apesar de os lances serem livres e os descontos, interessantes, as tarifas disponíveis são bem mais salgadas. Cinco noites no elegante Landmark Hotel, no centro de Londres, com champanhe, café para duas pessoas e um almoço custavam no mínimo US$ 1.543 - desconto inicial de 60% em relação à tarifa-balcão.

Ponto negativo: a maioria das ofertas do site são para pacotes de mais de uma noite.