Lanche gourmet Chá prêt-à-porter Almoço estrelado Uma cozinha que dobrou a língua dos críticos. E agora dá o que falar. Bem

Restaurantes estrelados têm menus executivos irrepreensíveis, e com preços super tentadores. O Amaranto, signature restaurant do Four Seasons Hyde Park, oferece menu de 3 passos no almoço, com variedade de escolhas à la carte, por 23 libras.

Hambúrguer com foie gras: No térreo do hotel Mandarin Oriental, o sempre badalado Bar Boulud serve agora, dia e noite, o genial hambúrguer criado por Daniel Boulud. O BB Burger combina uma generosa fatia de foie gras com a carne produzida localmente.

Delícias na primavera/verão: O Caramel Room do hotel The Berkeley mostra a nova coleção de seu prêt-à-porter, o chá da tarde com gostosuras na forma dos últimos lançamentos de grandes grifes, como Louboutin, Valentino e Chanel. Tudo servido em porcelanas Paul Smith, todos os dias, das 13 horas às 18h30