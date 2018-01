Las Leñas, Argentina

Perfil

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por ser mais compacta, Las Leñas é ideal para quem quer ter todos os serviços à mão. Hotéis, restaurantes e lojas ficam próximos à base da estação, a 2.240 metros de altitude.

Novidades

Este ano, as pistas devem começar a funcionar já no dia 10 de junho, mas a estação abre oficialmente dia 17.

Principais passeios

No Parque Aventura, há atividades como tubing, aluguel de trenós, excursões com raquetes de neve. Outra opção divertida é a tirolesa (canopy).

Como chegar

Durante a temporada, Las Leñas oferece traslado de Buenos Aires em ônibus-leito, em uma viagem de 11 horas, por 4.390 pesos

(R$ 894). Considere se vale realmente a pena. Há opções para voar de Buenos Aires a aeroportos próximos, como Malargue (80 km), San Rafael (200 km) ou Mendoza (500 km).

Além do esqui

Optando por voar para Mendoza, você pode combinar esqui com os hotéis charmosos e as visitas às vinícolas argentinas.

Dicas extras

Não faltam opções gastronômicas na estação: são 14 restaurantes variados (fast-food, pizzaria, refinado, despojados) na base e outros três na montanha.

Hotéis

As opções de hospedagem são variadas, para você adaptar de acordo com seu grupo. O Piscis é o hotel mais refinado, com 90 quartos com vista para as montanhas, sistema ski in/ski out e serviços exclusivos (cerca de R$ 4.300 por pessoa, em quarto duplo, no pacote de uma semana com meia pensão). Há também apartamentos familiares, hotéis de nível intermediário e um hostel com acomodações mistas coletivas (US$ 132 por pessoa no pacote de sete noites, com transporte regular pela vila. Consulte o site do centro de esqui para reservas.