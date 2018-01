Las Vegas: sim, você pode

LAS VEGAS - Tudo é possível em Las Vegas. Lá, Elvis está tanto no espetáculo do Cirque du Soleil como celebrando casamentos. Uma caminhada liga Nova York a Paris e uma voltinha de limusine, acredite se quiser, está ao seu alcance. E você nem precisa tirar a sorte grande na roleta ou nas máquinas caça-níqueis.

Em Vegas, luxo pode ser acessível. Hotéis cinco-estrelas como Mandarin Oriental e Wynn têm diárias econômicas, que começam em torno dos US$ 150 o casal. O preço reflete a concorrência. A cidade abriga o maior número de quartos de hotel dos Estados Unidos: mais de 150 mil.

Talvez por isso o público que escolhe o destino para passar férias seja tão eclético. De universitários curtindo o spring break (tipo de semana do saco cheio) a casais apaixonados, de milionários ávidos por uma aposta a grupos de amigos. As ruas são um verdadeiro estudo antropológico: passam bêbados e beldades, pessoas fantasiadas, famílias inteiras, com pai, mãe, neto e avô.

Vegas pode, sim, ser econômica. Jogadores não pagam bebidas nos cassinos e os restaurantes de sistema bufê são um sucesso. Espetáculos como o tão falado balé das fontes do Bellagio são gratuitos, assim como a diversão no Fremont Street Experience, uma via de 460 metros em pleno centro da cidade, coberta por enormes telões que transmitem shows de imagens e luzes.

Mas se o seu objetivo for ostentar, não há lugar melhor do que a Cidade do Pecado. O Guia Michelin, a bíblia da gastronomia, lista 14 endereços ali. Há tours de helicóptero até o cobiçado Grand Canyon, a 450 quilômetros de distância. E aquele passeio básico de limusine vira algo cotidiano, com motorista uniformizado e mordomo esperando você para tours exclusivos.

A maneira de curtir Vegas fica a seu critério - o ideal, caso você não tenha uma conta para lá de recheada, é economizar alguns dias para se permitir desfrutar de certos luxos em outros. Afinal, em Vegas os sonhos podem se tornar realidade.

Hotéis - Para relaxar e a apostar

Mandarin Oriental

mandarinoriental.com

Nada de néon, exageros ou o tilintar típico de máquinas caça-níqueis. A experiência no Mandarin Oriental é recheada de mimos. Como as boas-vindas com o nome do hóspede na TV do quarto clean. Ou receber uvas congeladas à beira da piscina em meio ao calor desértico. Hospedar-se ali é dar uma pausa no clima frenético da cidade: é um dos poucos hotéis em que não há cassinos. É possível caminhar até o Bellagio - outro hotel superluxo -, fazer compras na Louis Vuitton, Prada e Dior atravessando a passarela até o Crystal Shopping ou apostar fichas nos cassinos próximos. Diárias a partir de US$ 195.

Wynn

wynnlasvegas.com

O criador do vulcão do Mirage e das fontes do Bellagio hoje tem seu nome na fachada de um cinco-estrelas. Steve Wynn prima pela sofisticação, presentes desde o hall, com decoração floral, até as suítes, ultraconfortáveis. E faz questão de exclusividade: o espaço tem show próprio, o Le Rêve, além de ser o único hotel na Strip com campo de golfe.

A torre irmã é o Encore, onde ambientes e quartos seguem o mesmo nível de elegância, variando apenas a temática da decoração. Diárias custam desde US$ 143.

Caesars Palace

caesarspalace.com

Com quase 50 anos (foi fundado em 1966), o gigantesco hotel é lar do maior e mais badalado teatro de Vegas, o Colosseum. Além disso, tem mais de 3 mil confortáveis suítes, 8 piscinas e 25 restaurantes e bares. Sem falar no excêntrico Forum Shops, que imita uma cidade romana, com direito a estátuas e fontes, por onde se espalham 160 lojas - a maior H&M do mundo fica lá. Diárias a partir de US$ 111.

Mirage

mirage.com

Um clássico da Strip, com ótimo custo-benefício: localização excelente, apartamentos confortáveis a preços justos. Lá dentro, o Secret Garden é lar de espécies em extinção - os moradores mais famosos são os tigres brancos. Lá fora, o enorme vulcão entra em erupção depois das 18 horas, o que pode chegar a assustar o hóspede mais desprevenido. Diárias desde US$ 79.

Excalibur

excalibur.com

É do time dos hotéis com diárias supercamaradas e ainda com boa localização na própria Strip. Os quartos têm atmosfera mais antiga, com pouco do glamour típico de Vegas, mas honestos pela tarifa paga. Para quem vai com criança há o playground Fun Dungeon. O hotel se conecta ao Mandalay Bay e ao Luxor - outro com preços baixos - por um monotrilho gratuito. Diárias desde US$ 39.