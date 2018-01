Lazer nas alturas

As duas empresas, além da TAM e de algumas aeronaves da Azul, têm programação infantil nos monitores individuais, com desenhos, filmes e jogos. Na Delta, a diversão pesa no bolso: US$ 1 por episódio, ou US$ 6 por um pacote com 16 programas de TV para crianças.

A Gol mantém uma plataforma de entretenimento para ser acessada do tablet, smartphone ou notebook pessoal, que inclui games para os mais novos. A Avianca distribui brinde: um kit com bala e brinquedo de montar. Na Lufthansa, o presentinho é temático (Natal, Halloween...).