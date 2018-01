Legado marajoara nas cerâmicas

A cerâmica marajoara é mais que uma forma de artesanato: trata-se da herança dos índios que ali viveram. Em escavações pela ilha foram encontrados restos de peças, os mais antigos datados de 980 a.C. e os mais novos, do século 18.

A maior parte desse acervo está no Museu do Marajó, em Cachoeira do Ariri, a 70 quilômetros de Salvaterra. As peças originais são reproduzidas por artesãos como Carlos Amaral. Em seu ateliê, ele demonstra a arte que aprendeu com a avó. Há trabalhos de outros artesãos na Sociedade Marajoara das Artes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Artigos em couro de búfalo também são parte da identidade da ilha. No Couro Curtume Marajó, é possível acompanhar algumas fases da produção do couro, que dura 30 dias.

Museu do Marajó: Avenida do Museu, 1.983; tel. (0--91) 3758- 1102, Cachoeira do Ariri

Ateliê Carlos Amaral: Travessa 20, Soure

Sociedade Marajoara das Artes: 3.ª Rua, entre as travessas 18 e 19, Soure

Couro Curtume Marajó: 1.ª Rua, 450, Bairro Novo, Soure

Veja também:

Belezas entre o rio e o oceano

Búfalos para passear ou apenas tirar foto

COMO IR

Barcas da Banav (http://www.banav.com.br/) ligam os Portos de Belém e Camará (R$ 15). Ferry a partir de Icoaraci: R$ 60,10 por carro

ONDE FICAR

Soure

Hotel Soure: a partir de R$ 50, com café. Tel.: (0--91) 3741-1202

Fazenda Araruna: R$ 50, com café. Tel.: (0--91) 3741-1133

Salvaterra

Pousada Ventania: R$ 55, com café. Tel.: (0--91) 3646 2067

Pousada dos Guarás: R$ 255, café e passeios. (0--91) 4005-5656

Pousada Boto: R$ 270, com café e passeios. Tel.: (0--91) 3765-1539