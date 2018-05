Legoland de Windsor dá ingresso grátis a 'xarás' do novo bebê real

Sorte de quem também se chama Louis. Assim que a duquesa Kate Middleton e o príncipe William anunciaram, nesta sexta-feira (27), o nome de seu bebê, nascido na última segunda-feira (23), o parque Legoland de Windsor colocou no ar uma promoção que beneficia os "xarás" do recém-nascido Louis Arthur Charles. Até o dia 19 de julho, todas as pessoas que também se chamarem Louis, com a grafia idêntica à do nome do novo principezinho, ganharão um ingresso grátis para brincar no parque, que fica a 1 hora de Londres.

Para ter direito ao ingresso gratuito, pessoas de qualquer idade chamadas Louis deverão se apresentar o guichê de venda de ingressos do parque com um documento oficial (como passaporte) que comprovem o nome e a mesma grafia. Acompanhantes pagarão ingresso normalmente. O regulamento da promoção está no site da Legoland Windsor.

O parque também montou com as pecinhas de plástico uma reprodução da família do recém-nascido. Um bebê Louis de 3 centímetros no colo de sua mãe, Kate, e ao lado do pai, William, e dos irmãos mais velhos, Charlotte e George, aparecem em frente à ministura do Palácio de Buckingham.

Veja mais fotos da Legoland de Windsor, que traz novidades para a primavera.