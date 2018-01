Leia reportagens antigas sobre a cidade de Berlim

Apenas 19 dias depois de as primeiras marretadas iniciarem a derrubada do paredão berlinense, o então Suplemento de Turismo do jornal O Estado de S.Paulo dava a dica: "se você conseguir descascar um pedaço do muro como lembrança, seu retorno ao Brasil será apoteótico. Você também ajudou a derrubar o Muro de Berlim."

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes, em outubro de 1987, outra reportagem mostrou a cidade na comemoração dos seus 750 anos. Em 1991, repórteres do já rebatizado Viagem estiveram mais duas vezes em Berlim, nos meses de abril e outubro. Um arquivo rico em informações que você pode ver ou rever a seguir, nas páginas originais.