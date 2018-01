Leitão à mesa e outros pecados de Segovia

A história da cidade se mantém preservada em seu legado arquitetônico e cultural. Motivo de orgulho local, o aqueduto romano de mais de 2 mil anos surpreende pela preservação. São 20.400 pedras sobrepostas sem qualquer material para firmá-las, a 28 metros de altura. Segundo uma das lendas locais, coisa do diabo: dizem que uma menina, cansada de ter de carregar água do poço, se dispôs a vender a alma em troca de uma solução. O coisa-ruim trabalhou à noite, enquanto a garota, arrependida, rogava a Deus por seu perdão. Deu certo: Deus fez o sol nascer mais cedo e pegou o diabo desprevenido, que partiu apressado sem levar a alma da menina – e antes de encaixar a última pedra do aqueduto.

A obra é um bom ponto de partida para conhecer os atrativos da cidade. Andar pelas ruas de pedra em meio aos prédios baixos e se deixar surpreender por restaurantes e bares de tapas que surgem a cada esquina é uma bênção. Só preste atenção aos pés: nada de se autoflagelar com saltos ou sapatos apertados. Invista no conforto para aguentar o sobe e desce das ladeiras.

Nesse flanar, repare nos edifícios: em alguns deles, está incrustada parte da antiga muralha da cidade, erguida no século 11. Hoje, há apenas dois de seus cinco portões preservados. Com um perímetro original de mais de 3 quilômetros, o muro perdeu importância em tempos de paz e acabou sendo incorporado ao desenvolvimento urbanístico.

Os trechos preservados e podem ser visitados a partir do Centro Informativo da Muralha, no portão de San Andrés. Ali se conhece a história e localização original de seus portões. A visita para os pontos mais altos da estrutura custa 1 euro e dispensa guia (oesta.do/muralla).

Fortaleza. É circulando pela muralha que se chega a uma das obras mais impressionantes da cidade: o Alcázar de Segovia. Não se sabe ao certo quando a fortaleza teria sido construída – as primeiras citações sobre o local são do século 11. Incendiado em 1862, o que se vê hoje é uma versão da construção original.

Embora o Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, seja a mais conhecida inspiração de Walt Disney para o Castelo da Cinderela de sua Disneylândia, os espanhóis garantem que ele se baseou no Alcázar. Há, de fato, semelhança, mas nenhuma prova concreta. Certo mesmo é que o local serviu como residência de reis e Colégio Real de Artilharia, no século 17. A entrada de 7 euros dá direito a visitar o museu, o palácio e a Torre de Juan. São 162 degraus de penitência até o topo, onde se encontra a recompensa: a vista da cidade.

Gula. A fome aparece entre as andanças, e a efeméride de Santa Teresa deu munição para os chefs locais. Vinte restaurantes da cidade oferecem, até outubro, o menu carmelitano, inspirado nas refeições da ordem das carmelitas. Não espere humildade ou jejum: as opções, a partir de 10 euros, incluem entrada, prato principal e sobremesa – e, em alguns casos, uma taça de vinho. Veja os participantes: oesta.do/menucarmelita.

Outra opção para se fartar é o leitão assado, chamado de cochinillo e levado bem a sério na região – tem até denominação de origem. Um dos responsáveis pela busca da garantia de qualidade, o chef José Maria, dono do restaurante que leva seu nome, conta que um dos critérios é que o animal seja abatido com apenas 15 dias de vida, quando se alimenta ainda só de leite.

Dá pena, mas a consciência se livra de qualquer peso quando chega à mesa a carne macia e suculenta, assada por pelo menos 2h30. Para provar a qualidade do produto (26 euros, para dois; restaurantejosemaria.com), o próprio chef leva o assado à mesa e o parte apenas passando as bordas do prato pelo animal.

ROTEIRO SAGRADO

“También entre los pucheros anda Diós.” A frase de Santa Teresa – algo como “também entre as panelas anda Deus” – motivou restaurantes e hotéis da cidade a criar um festival gastronômico baseado na culinária teresiana e carmelita, o DegustÁvila. Quinze restaurantes participam do evento, que conta com receitas históricas adaptadas ao gosto atual. O menu inclui entrada, prato principal e sobremesa e custa 35 euros, para duas pessoas.

Além da gastronomia, outros eventos comemorativos ao aniversário de Santa Teresa tomam conta de Ávila até novembro, como visitas guiadas a vários pontos da cidade, exposições, concertos e cinema. Veja a programação: avilaturismo.com.