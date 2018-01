Lendas do presídio onde ficou Al Capone

Para quem tem curiosidade em conhecer Alcatraz, hoje um parque nacional, há cruzeiros que levam para tours pela antiga penitenciária, que funcionou entre 1934 e 1963. É possível conhecer as celas - individuais, com cama, pia e privada -, os jardins floridos e um pouco das histórias do presídio para onde eram mandados detentos de alta periculosidade. O mais conhecido deles, o mafioso Al Capone (1899-1947), foi transferido da penitenciária de Atlanta para a ilha em 1934, e lá ficou por quatro anos e meio.

Segundo Robert Luke, de 84 anos, que ficou preso na ilha entre 1954 e 1959, eram permitidos apenas dois banhos por semana. "Era muito chato. Não se podia fazer nada", diz ele, sem revelar as razões que o levaram à prisão. Durante o tempo em que funcionou o presídio, 36 detentos tentaram escapar - 23 foram recapturados, seis baleados, dois se afogaram e cinco desapareceram. Se foram bem-sucedidos na fuga, é um mistério. O passeio para Alcatraz custa US$ 28 (site: alcatrazcruises.com).

Aqueles que preferem algo mais exclusivo - ou estão em grupos grandes - têm como opção os veleiros, que saem de diversos pontos da marina e fazem tours personalizados pela baía por preços a partir de US$ 15 por pessoa. A Blue & Gold Fleet também faz a travessia de barco para quem quer ir às cidades de Sausalito e Tiburon. /A.M.