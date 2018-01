Let´s Rock - América do Sul

NA VIZINHANÇA

Buenos Aires

Separe uma noite para o The Roxy e outra para sacudir no Niceto Club.

Santiago

Comece a noite no vanguardista Centro Arte Alameda, com shows e eventos artísticos ligados ao rock. Siga para o Batuta para ouvir bandas chilenas.

Bogotá

Cumbia e ritmos da costa do Pacífico marcam um rock com destaque na percussão. Para baladas underground, conheça o The End, no 30º piso do Centro Internacional Tequendama.

NO BRASIL

Várias bandas se lançaram no tradicional Garagem Hermética. Hoje em dia, boas dicas são o Beco - com filial em São Paulo - e o Opinião.

Goiânia

A cidade da Monstro Discos, selo alternativo que promove o Goiânia Noise Festival, tem parada obrigatória no Bar do Kuka.

Curitiba

Vem revelando boas novidades indies como Sabonetes e Copacabana Club. O Bar James e o Vox Bar têm boa programação.

Brasília

A terra onde se consolidou boa parte do rock oitentista, com bandas como o Legião Urbana de Renato Russo, não poderia faltar na lista. Na sexta-feira, depois de passar o dia no centro comercial alternativo Conic, vá à festa Play, no Club 904 (Asceb, 904 Sul).

*** SAIBA MAIS

The Roxy: theroxybsas.com.ar

Niceto Club: nicetoclub.com

Centro Arte Alameda: centroartealameda.cl

Batuta: batuta.cl

Centro Internacional Tequendama: Carrera 10, 27-51

Beco: beco203.com.br

Opinião: opiniao.com.br

Bar do Kuka: vaitomanokukabar.com

Bar James: barjames.blogspot.com

Vox Bar: voxbar.com.br

Festa Play: Club 904 (Asceb, 904 Sul)