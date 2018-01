Let´s Rock - Festivais

* NO MUNDO

Todo verdadeiro fã de rock precisa ir a um grande festival pelo menos uma vez na vida. Acampamentos repletos de barracas - nas imediações ou na própria área do evento - são comuns. Em muitos deles, a tradição de trazer grandes atrações é tanta que os ingressos esgotam antes de as bandas serem divulgadas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Coachella

Para quem decide ir ao maior festival de música dos Estados Unidos, line-up é mero detalhe. Tanto que a primeira leva de ingressos já está esgotada - e ninguém tem ideia de qual será a programação do evento de rock californiano que começou em 1999.

Para esta edição, a organização prepara algo inédito. Dois fins de semana, mesmo line-up, públicos diferentes - a não ser que você queira ver os mesmos shows duas vezes. Bandas como Daft Punk, The Killers, The Cure, The Jesus and Mary Chain e Faith no More já tocaram no festival.

Quando ir: A próxima edição ocorre de 13 a 15 e de 20 a 22 de abril de 2012

Glastonbury

Na edição deste ano, 175 mil pessoas compareceram ao maior festival de música do mundo. A pacata fazenda Worthy em Pilton, Inglaterra, se transforma em um gigantesco palco para shows, apresentações de teatro e performances artísticas durante cinco dias. Desde 1970 (mais precisamente, 19 de setembro, um dia após a morte de Jimi Hendrix) a festa leva à região inglesa de Somerset turistas de todo o mundo.

Quando ir: Por causa dos Jogos Olímpicos de Londres, o festival de 2012 foi cancelado. Já há data para 2013 - o evento começa em 26 de junho, mas não se sabe ainda o número de dias. Quanto aos ingressos, bem, a venda já está a todo vapor.

Lollapalooza

O evento é originário de Chicago. Este ano, teve uma edição também em Santiago, no Chile. Ano que vem, terá sua primeira edição em São Paulo, em abril.

Perry Farrel, vocalista do Jane’s Addiction, idealizou o festival para ser uma espécie de Woodstock moderno, em 1991. Famoso por dar oportunidades a novos artistas, o Lollapalooza tem ideais sustentáveis e acesso grátis a crianças de até 10 anos - acompanhadas por adultos com ingressos, claro.

Quando ir: O festival ocorre já no próximo mês - de 5 a 7 de agosto - ainda há ingressos disponíveis. O line-up é respeitável: Muse, Foo Fighters, Artic Monkeys, Deftones e Beirut.

* NO BRASIL

O Brasil não tem a mesma tradição dos festivais de rock internacionais. Mas uma coisa é certa: potencial não falta.

Rock in Rio

É o festival de rock mais pop do planeta. Já foi para Lisboa (onde, aliás, foram realizadas mais edições do que aqui) e Madri; para a revolta dos roqueiros, já levou aos palcos Carlinhos Brown, Sandy & Junior e Britney Spears. Na programação deste ano, Claudia Leitte, Ivete Sangalo, e Shakira - para evitar reações adversas, estrategicamente colocadas em dias com programação mais pop.

Quem decidir se juntar ao público de uma das maiores festas de música do mundo vai curtir momentos memoráveis com apresentações de Red Hot Chilli Peppers, Guns N’Roses, Metallica, Motörhead e System of a Down.

Quando ir: Depois de dez anos longe do Brasil, será realizado de 23 de setembro a 2 de outubro. Mas ingressos, agora, só no pacote completo (com passagem e hospedagem) da TAM Viagens (tamviagens.com.br/rockinrio).

Abril Pro Rock

Abril é o mês do rock na capital pernambucana. Ainda mais em 2012, quando o evento completará 20 anos com uma história respeitável, que trouxe à luz nomes como Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A. e Pitty.

Quando começou, em 1993, o festival tinha apenas um dia, shows com bandas locais e apresentações de maracatu. Hoje, as atrações principais ocupam um fim de semana - mas a programação paralela, com shows em várias partes da cidade, dura o mês todo.

Quando ir: Logicamente, em abril de 2012 - as datas exatas ainda não foram definidas.

Porão do Rock

Um dos principais festivais de rock independente do País começou em um porão da quadra 207 Norte, no Plano Piloto, coração da capital federal. O local, que servia como abrigo para os ensaios de bandas iniciantes desde 1994, acabou virando ONG dez anos mais tarde.

O line-up deste ano inclui Ratos de Porão, Garotas Suecas, Angra, Cidadão Instigado, entre outros. Nas atrações internacionais, as americanas Helmet e Jon Spencer Blues Explosion prometem não decepcionar.

Quando ir: Daqui a duas semanas - o festival ocorre nos dias 29 e 30 de julho.

*** SAIBA MAIS

Coachella: 13 a 15 e 20 a 22 de abril de 2012; coachella.com

Glastonburry: 26 de junho de 2013; glastonburyfestivals.co.uk

Lollapalooza: de 5 a 7 de agosto; lollapalooza.com

Porão do Rock: 29 e 30 de julho; poraodorock.com.br

Rock in Rio: 23 de setembro a 2 de outubro; rockinrio.com.br

Abril Pro Rock: abril de 2012: abrilprorock.info