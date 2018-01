Let´s Rock - Londres e Liverpool

Glam, punk, britpop. Stones, Bowie, Beatles, Pistols, Clash, Oasis, Arctic Monkeys. Marcada por tantas vertentes e personalidades do rock, Londres tem cerca de 200 pontos de interesse para fãs. Uma opção é o pacote Londres Rock’n’Roll, de quatro noites, da operadora Raidho.

Outra é organizar seu próprio tour, o que requer estudo prévio (comece pelo site visitbritain.com). A vantagem é ter a chance de fazer desvios quando sentir vontade. Apenas não se frustre com a sensação inevitável de que muita coisa ficou para trás. Londres vai continuar lá, lançando novidades. Um ótimo motivo para voltar.

* ONTEM

Berwick St.

No Soho, a rua ficou famosa pela foto de capa do álbum (What's The Story) Morning Glory?, do Oasis, marco do britpop.

Denmark St.

Lojas de música e estúdios tornaram a rua conhecida. No número 6, os Sex Pistols compuseram o sucesso God Save The Queen.

* HOJE

Barfly

Com lounge no térreo e palco no andar de cima, o bar em Camden Town recebe bandas novas.

Dalston Superstore

Embalado pela cena alternativa do vizinho Shoreditch, Dalston, em East London, surge como opção indie. Este restaurante-balada é uma recomendável parada.

* SEMPRE

Electric Ballroom

No eterno reduto underground de Camden Town, a casa de shows é um expoente do rock londrino há 70 anos. Joy Division, Red Hot Chilli Peppers e a nova The Vaccines já fizeram shows por lá.

World's End

Musa do punk londrino, a estilista Vivienne Westwood abriu sua loja no número 430 da Kings Road, há 40 anos, em parceria com o então marido, Malcolm McLaren, manager dos Sex Pistols.

*** SAIBA MAIS (Londres)

Barfly: barflyclub.com

Dalston Superstore: 117 Kingsland High St. Programação no facebook.com/dalstonsuperstore

Electric Ballroom: electricballroom.co.uk

World’s End: worldsendshop.co.uk

Londres Rock’n’Roll: o pacote da Raidho (raidho.com.br) inclui tour de rock, 4 noites e café, sem aéreo, por US$ 963

---

LIVERPOOL

Os Beatles são o nome mais associado à cidade. Mas o Guinness Book afirma: Liverpool é a Capital Mundial do Pop. O título, claro, não se refere apenas aos músicos de rock, mas os inclui. Elvis Costello, Echo and the Bunnymen e Ladytron, por exemplo, também despontaram na cidade do noroeste da Inglaterra.

* ONTEM

Casas de Lennon e McCartney

O tour inclui a casa da Tia Mimi, que criou Lennon (e onde a dupla compôs I Saw Her Standing There), e o lar da família McCartney.

Magical Mystery Tour

Ok, o passeio é feito em ônibus, um esquema turístico nada rock'n'roll. Mas mostra muitos lugares relacionados à vida dos quatro Beatles em Liverpool.

* HOJE

Cavern Club

O clube onde os Beatles se apresentaram pela primeira vez, então com o nome de Quarrymen, recebe shows covers e bandas novas, organiza tours temáticos e virou templo de adoração.

* SEMPRE

The Beatles Story

Ampliado recentemente, o museu ganhou ainda mais detalhes que contam a história dos Beatles em ordem cronológica, com muitos recursos audiovisuais.

*** SAIBA MAIS (Liverpool)

Casas de Lennon e McCartney: nationaltrust.org.uk/beatles

Magical Mystery Tour: beatlestour.org

Cavern Club: cavernclub.org