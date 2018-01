Let´s Rock - Memphis

* ONTEM

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Beale Street

A rua enfileira ao menos 25 endereços que marcaram a música negra e seu filho legítimo, o rock. Há lojas de souvenirs, restaurantes e clubes com som ao vivo como o ótimo BB King’s Blues, que serve menu tipicamente americano (costeletas ao molho barbecue, frango frito, sanduíches) e alguma coisa da cozinha texmex.

Graceland

A mansão foi o refúgio de Elvis durante 20 anos e virou museu após sua morte, com objetos pessoais do cantor. No audioguia, explicações e clássicos do rock.

* HOJE

Elvis Week

Com tours guiados, filmes, festas e, claro, shows, a Semana Elvis deste ano (10 a 16 de agosto) será uma espécie de "esquenta" para os 35 anos da morte do Rei do Rock, em 2012.

Cruzeiro do Elvis

Covers do cantor, filmes e festas temáticas farão parte da programação do cruzeiro, de 12 a 16 de janeiro. O navio Carnival Fascination partirá de Jacksonville, na Flórida, rumo a Nassau, nas Bahamas. Desde US$ 499 por pessoa.

* SEMPRE

Rock’n’Soul Museum

Conta a história da música e do nascimento do rock’n’roll em Memphis. Além do ótimo acervo, há mostras temporárias: até 11 de setembro fica em cartaz A Galeria Oculta dos Beatles, exposição de 36 fotos recém-descobertas do quarteto de Liverpool.

Fábrica Gibson

A marca de guitarras mais prestigiada do planeta nasceu em Memphis, no século 19 - você pode acompanhar todo o processo. Na loja, guitarras são vendidas a partir de US$ 800.

*** SAIBA MAIS

Sun Studio: sunstudio.com

Beale Street: bealestreet.com

BB King’s Blues Club: bbkingclubs.com

Graceland: elvis.com/graceland

Elvis Week: elvisweek.com

Cruzeiro do Elvis: theelviscruise.com

Rock’n’Soul Museum: memphisrocknsoul.org

Fábrica Gibson: www.gibson.com