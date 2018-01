Let´s Rock - Museus

Grandes obras-primas têm lugar garantido nos museus. Não poderia ser diferente, portanto, com a história do rock.

* Cleveland, EUA

Rock and Roll Hall of Fame and Museum

Na estrutura em forma de pirâmide está o principal museu sobre história do rock no mundo. Às margens do Lago Erie, o local é uma espécie de templo do ritmo desde 1995, quando Yoko Ono e o rei do blues, Little Richard, cortaram sua fita de inauguração.

Em sete andares e 14 mil metros quadrados, há exposições e relíquias - como o manuscrito da letra de Purple Haze, de Jimi Hendrix. Áreas especiais dedicadas a bandas como Metallica, U2, Rolling Stones e The Who convivem com mostras como Women Who Rock, que exibem, entre outros, o vestido de carne que Lady Gaga usou no Video Music Awards de 2010. Em tempo: o museu tem uma filial em Nova York.

* Liverpool, Inglaterra

The Beatles Story

O maior museu dedicado aos Beatles não poderia ficar em outro lugar senão Liverpool. Um guia de áudio narrado pela irmã de John Lennon, Julia, leva o visitante aos 2 mil metros quadrados da área.

Uma réplica do Casbah, bar onde a banda fez seus primeiros shows, fica próximo à coleção de guitarras de Lennon. Na Mathew Street, um tributo à casa de shows Cavern Club, onde o grupo tocou 292 vezes. Também há áreas dedicadas a cada álbum dos Beatles, com destaque para Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

* Barcelona, Espanha

Museu Del Rock

É no quarto andar do Centro de Arena de Barcelona que fica o recém-inaugurado Museu del Rock. São seis salas de temáticas diferentes: Origens do Rock, Décadas, Beatles, Rolling Stones, Rock Nacional e Sala Temporal. Mais de 75 mil itens como livros, clipes musicais, reportagens e fotografias contam a história do gênero. Entre os artigos interessantes, o cartão de crédito de Mick Jagger e uma letra inédita de Bruce Springsteen. No restaurante Happy Rock Bar & Grill pode-se provar os pratos preferidos de ídolos como Elvis Presley.

* Berlim, Alemanha

Ramones Museum

Em um espaço modesto está a coleção de um fã, Flo Hayler. Aberto em 2005, o museu mudou de endereço algumas vezes. Hoje, além de expor objetos relacionados à banda, o local tem espaço para shows.

*** SAIBA MAIS

Ramones Museum: entrada a 3,50 euros; ramonesmuseum.com

Rock and Roll Hall of Fame: ingresso a US$ 22; algumas exposições são cobradas à parte. Site: rockhall.com

The Beatles Story: 12,95 libras o ingresso; beatlesstory.com

Museu del Rock: por 5 euros (terça a quinta-feira) e 9 euros (sexta-feira a domingo); museudelrock.com