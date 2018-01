Let's Rock - Nova York

* ONTEM

CBGB

Clube símbolo da época, foi fechado em 2006. Hoje, uma loja de roupas ocupa o 315 da Bowery St. - o local também vende discos e manteve o antigo palco.

Trash and Vaudeville

Dos anos 70, a loja foi a primeira a vender moda punk em Nova York - os Ramones eram habitués. Fica na St. Mark’s Place, trecho podrinho de East Village.

* HOJE

Bowery Presents

São cinco espaços que recebem os melhores shows de rock de Nova York no momento. Music Hall of Williamsburg, The Bowery Ballroom, Mercury Lounge, Terminal 5 e The Wellmont levam estrelas consagradas (Peter Frampton, INXS) e outras mais recentes (Foster the People, Clap Your Hands Say Yeah).

Glasslands Gallery

Depois dos concertos, sempre por volta das 20 horas, a galeria faz festas gratuitas a partir da meia-noite, até o fim do verão.

Death by Audio

Entre os shows de bandas indie, o clube mantém certa rebeldia punk (a proibição de fumar em lugares fechados, por exemplo costuma ser desrespeitada).

* SEMPRE

Madison Square Garden

A melhor arena da cidade já recebeu Rolling Stones (para a gravação do álbum Get Yer Ya-Ya’s Out!), Led Zeppelin e outros. E continua com programação intensa.

*** SAIBA MAIS

